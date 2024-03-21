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Овечкин делит первое место по выездным играм с 2+ голами в большинстве, включая плей-офф

Овечкин делит первое место по выездным играм с 2+ голами в большинстве, включая плей-офф
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19 марта в Калгари (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5). Двумя заброшенными шайбами в большинстве отметился капитан «столичных» Александр Овечкин.

Как сообщает аккаунт StatsCentre в социальной сети Х (ранее Twitter), Овечкин вышел на первое место по выездным играм с двумя и более голами в большинстве, включая плей-офф. Теперь у Александра таких матчей 15. Форвард делит лидерство с канадским экс-нападающим Дино Сиссарелли. На втором месте — Фил Эспозито (13), третий — Уэйн Гретцки (12).

Напомним, сегодня, 21 марта, Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7). Россиянин вышел на 12-е место в истории лиги по числу игр с двумя и более очками в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ.

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