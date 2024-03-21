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Князев: если в Кубке Гагарина останутся только команды Востока, никакой трагедии не будет

Князев: если в Кубке Гагарина останутся только команды Востока, никакой трагедии не будет
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Бывший нападающий «Спартака» и хоккейный агент Кирилл Князев заявил, что нынешний розыгрыш Кубка Гагарина вызывает большой интерес, потому что имеет необычный набор участников четвертьфиналов. Напомним, прошлогодние финалисты Кубка Гагарина «Ак Барс» и ЦСКА вылетели в первом раунде плей-офф.

«Мне нравится, что у каждой команды есть изюминка. Если в Кубке Гагарина останутся только команды Востока, вообще никакой трагедии не будет. Круто, что в этом сезоне у нас перекрёстный плей-офф. Когда Запад с Западом играл, было скучновато.

На стадии полуфиналов уже можно было предвидеть, какие пары там будут играть. Здесь всё непредсказуемо. Вау, всё необычно. Думаю, всем этот Кубок Гагарина интересен», — цитирует Князева Legalbet.

Напомним, в этом сезоне впервые введён перекрёстный плей-офф, когда команды Восточной и Западной конференции играют между собой уже на стадии второго раунда Кубка Гагарина.

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