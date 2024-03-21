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Основной защитник «Автомобилиста» получил травму в третьем матче серии плей-офф КХЛ со СКА

Основной защитник «Автомобилиста» получил травму в третьем матче серии плей-офф КХЛ со СКА
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В эти минуты в Екатеринбурге проходит матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает на своём льду СКА. После третьего периода счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
21 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Голышев (Романцев) – 31:38 (5x5)     1:1 Грицюк (Бардаков) – 50:10 (5x5)     2:1 Валк (Мэйсек) – 77:12 (5x5)    

В этом матче получил травму один из лидеров защиты клуба из Екатеринбурга — Джесси Блэкер. Игрок обороны сыграл в первом периоде 6 минут и 30 секунд и больше на льду в игре не появлялся. В плей-офф 32-летний игрок провёл семь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

В регулярном сезоне-2023/2024 Блэкер сыграл 50 встреч, в которых записал на свой счёт 14 (4+10) очков.

Напомним, следующие матчи в данной серии будут сыграны 23 и, при необходимости, 25, 27 и 29 марта.

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«Автомобилист» открыл счёт в третьем матче серии плей-офф со СКА
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