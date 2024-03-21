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«Автомобилист» открыл счёт в третьем матче серии плей-офф со СКА

В эти минуты в Екатеринбурге проходит матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает на своём льду СКА. Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В середине второго игрового отрезка Анатолий Голышев с передачи Данила Романцева открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, первый матч серии «Автомобилист» выиграл со счётом 3:2, а второй остался за екатеринбургским клубом со счётом 3:1. Следующие матчи текущего плей-офф КХЛ в данной серии будут сыграны 23 и, при необходимости, 25, 27 и 29 марта.

В первом раунде СКА и «Автомобилист» с одинаковым счётом 4-1 в серии обыграли «Торпедо» и «Ак Барс» соответственно.