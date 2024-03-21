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А. Мальцев ответил, появится ли игрок в НХЛ, который сможет догнать Гретцки по голам

А. Мальцев ответил, появится ли игрок в НХЛ, который сможет догнать Гретцки по голам
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Легендарный советский хоккеист Александр Мальцев ответил на вопрос, появится ли игрок в НХЛ, который сможет догнать Уэйна Гретцки по голам, кроме капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которому осталось забить 49 голов.

«Увидим ли мы ещё такого же игрока, который сможет устроить погоню за Гретцки и за самим Овечкиным? Сейчас же хоккей совсем другой. Сейчас он как загадка. Он может измениться совсем, другой будет. В эпоху Гретцки был другой. И конкуренция сейчас выросла. Но если Овечкин побьёт, то дай бог!» — приводит слова Мальцева «ВсеПроСпорт».

Всего же за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 845 шайб в 1412 матчах. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории лиги.

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