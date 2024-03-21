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«Хорошая шутка!» Ротенберг — на вопрос, почему каша с кефиром не помогает против пельменей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Автомобилиста» (1:2 ОТ) оценил шутку журналиста на послематчевой пресс-конференции.

«Каша с кефиром не помогает победить уральские пельмени с майонезом? Хорошая шутка, спасибо!» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Единственный камбэк с 0-3 в Кубке Гагарина случился в сезоне-2014/2015. Тогда СКА проиграл три первых матча полуфинальной серии с ЦСКА, а затем выиграл четыре раза подряд. В итоге в финале армейский клуб победил «Ак Барс» (4-1) и завоевал Кубок Гагарина.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.