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Р. Ротенберг — о победном голе «Автомобилиста» в ОТ: произошёл чёрт побери

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Автомобилиста» (1:2 ОТ) прокомментировал пропущенную шайбу в овертайме после ошибки игрока армейского клуба.

«В овертайме сбавили в скорости? Здорово играли, контролировали шайбу, что мы умеем. Произошёл черт побери, это хоккей. Надо думать о следующей игре, чтобы повторить историю, надо выиграть одну игру», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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На 18-й минуте овертайма победу уральскому клубу принёс точный бросок нападающего Кёртиса Валка с передачи Брукса Мэйсека.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.