Б. Миронов: СКА вдвое перебросал соперника, но допустил ошибку в овертайме

Бывший игрок сборной России, тренер «Нефтехимика» и «Спартака» Борис Миронов высказал мнение о третьем матче серии «Автомобилист» — СКА (2:1 ОТ, 3-0).

«Могу себе представить разочарование петербуржцев: весь матч они играли с позиции силы, вдвое перебросали соперника, а тут такая удивительная ошибка в овертайме. Нужно, конечно, более ответственно подходить к таким эпизодам, не спускать в трубу собственные усилия. Ясно, что на четвёртую игру армейцы выйдут как на последний бой. С таким вязким, кусачим соперником главное – повести в счёте, заставить «Автомобилист» защищаться. Ну и не нужно забывать, что у Аликина это первый в карьере плей-офф, нужно больше перекрывать ему обзор, заставлять нервничать. Но минимизация собственных ошибок, ненужных удалений – это основное. Пока именно это мешает СКА и сильно помогает «Автомобилисту», который играет очень строго и аккуратно. При счёте 0-3 это может показаться странным, но в этой серии вполне может быть семь матчей, всё же именно по игре преимущества у екатеринбуржцев нет, однако своими шансами они пока пользуются на 100%», — сказал Миронов «Чемпионату».