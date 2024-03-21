Р. Ротенберг — о серии с «Автомобилистом»: надо найти дырки и забить голы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Автомобилиста» (1:2 ОТ) рассказал о том факте, что армейский клуб уступил уральскому по ожидаемым голам в третьем матче серии Кубка Гагарина.

«Уступили по ожидаемым голам? Нужно идти на пятак, обкатывать соперника – поляна позволяет. Отличный лёд здесь, широкая поляна – 28 метров, шире, чем в Питере. Надо вылезать на пятак и забивать голы. Здорово играет вратарь, но здесь надо найти дырки и забить голы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.