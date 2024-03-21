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Тома Уилсона могут дисквалифицировать минимум на шесть матчей за удар клюшкой по лицу

Тома Уилсона могут дисквалифицировать минимум на шесть матчей за удар клюшкой по лицу
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон может быть дисквалифицирован минимум на шесть матчей за удар клюшкой по лицу форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Ноа Грегора.

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Нападающему «Вашингтона» назначено персональное слушание, после которого определится наказание. За это действие во встрече Уилсон получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

В нынешнем сезоне Уилсон сыграл 66 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 32 очка.

Напомним, сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).

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