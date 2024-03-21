Тома Уилсона могут дисквалифицировать минимум на шесть матчей за удар клюшкой по лицу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон может быть дисквалифицирован минимум на шесть матчей за удар клюшкой по лицу форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Ноа Грегора.

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Нападающему «Вашингтона» назначено персональное слушание, после которого определится наказание. За это действие во встрече Уилсон получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

В нынешнем сезоне Уилсон сыграл 66 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 32 очка.

Напомним, сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).