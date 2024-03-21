Плющев: не ожидал от «Автомобилиста» настолько грамотной игры со СКА, восхищаюсь победой

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал победу «Автомобилиста» в третьем матче серии плей-офф со СКА (2:1 ОТ, 3-0).

«В СКА много людей, которые понимают, что делать. Остался ещё один матч, который может продлить серию. Тем более что СКА уже был в такой ситуации, из которой выходил победителем. По желанию к хоккеистам нет вопросов, у них очень сильная атака, но соперник прекрасно выстроил свою игру.

«Автомобилист» выглядел единым организмом, который играл очень грамотно. Не ожидал от них такого. Они очень уверенно играли, поэтому я восхищаюсь этой победой», – сказал Плющев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.