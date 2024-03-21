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«Это безумие». Голкипер «Торонто» — о броске Овечкина из круга вбрасывания

«Это безумие». Голкипер «Торонто» — о броске Овечкина из круга вбрасывания
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Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Джозеф Уолл прокомментировал пропущенный гол от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из левого круга вбрасывания в матче двух команд, который завершился сегодня, 21 марта.

«Это безумие. Вы знаете, что он здесь, вы знаете, что он собирается делать, и он всё равно забивает. Вот какой он хороший игрок», — приводит слова Уолла журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, сегодня, 21 марта, Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7). Россиянин вышел на 12-е место в истории лиги по числу игр с двумя и более очками в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ.

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