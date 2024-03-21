The Athletic: Кузнецов в «Каролине» обрёл новую жизнь, его игра процветает

Журналист Дом Лущишин в статье на сайте The Athletic оценил игру российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова после перехода из «Вашингтон Кэпиталз».

«Обмен в «Каролину» Евгения Кузнецова в то время казался огромной авантюрой, которая вызвала бы всеобщий смех, если бы это был ход, сделанный любой другой командой. «Харрикейнз» снова и снова доказывали, что они заслуживают этого шанса, и игра Кузнецова до сих пор это оправдывает.

Дело не столько в том, что он набрал пять очков в семи играх, сколько в том, что он делает при игре «пять на пять», это впечатляет. За последние несколько лет игра Кузнецова в этом плане действительно ухудшилась: «Кэпиталз» забили всего 42% ожидаемых голов и 43% голов с Кузнецовым на льду с начала сезона-2022/2023. Оба показателя были значительно ниже среднего.

Однако в «Каролине» Кузнецов обрёл новую жизнь, его игра процветает. Речь идёт о 63% ожидаемых голов при разнице шайб с ним на площадке 5-2. Для сравнения: впервые с ноября 2021 года ожидаемый процент голов Кузнецова превысил 60 за любой период из семи игр. И это не только потому, что он в лучшей команде — оба показателя намного выше среднего в клубе», — написано в статье.