Генменеджер «Каролины»: смена обстановки пошла Кузнецову на пользу

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал, что «Харрикейнз» несли финансовые риски при обмене нападающего Евгения Кузнецова.

«Уровень его навыков действительно очень высок. Он не тот парень, который паникует при игре с шайбой. У него есть темп, в котором он играет, он умный игрок. Может быть, последние полтора года прошли для него не так хорошо, но я думаю, что смена обстановки пошла ему на пользу.

Мы потратили немного выборов на драфте и, скорее, несли финансовый риск, но наш владелец Том Дандон был готов взять на себя этот риск», — цитирует Уодделла The Athletic.

Напомним, Кузнецов отправился в «Харрикейнз» в результате сделки с «Вашингтон Кэпиталз». В результате обмена «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова.