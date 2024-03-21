Канадский сайт Sportsnet оценил шансы «Вашингтона» на плей-офф в 47,6%

Журналист Адам Винган в статье на сайте Sportsnet рассказал о шансах «Вашингтон Кэпиталз» попасть в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024. Журналист оценил шансы «столичных» на плей-офф в 47,6%.

«Как сказал корреспондент ESPN Грег Вышински, «Кэпиталз» являются «одной из самых среднеагрессивных команд НХЛ в этом сезоне», и с этим трудно спорить. Они ниже среднего по всем показателям, но оказываются в гонке за плей-офф. Уайлд-кард столичного дивизиона (каким-то образом) всё ещё достижим.

Помогает то, что «Кэпиталз», набравшие очки в 11 из последних 16 игр (10-5-1), находятся «в огне», в то время как их ближайшие конкуренты терпят неудачу. Игра «Вашингтона» в большинстве также набирает обороты: за последние 16 игр клуб реализовал 35,4% своих шансов (17 из 48). До этого «Кэпиталз» были на 25-м месте в лиге по игре в большинстве с показателем 15,2%.

Даже с возрождающимся Алексом Овечкиным, который забил 13 голов за последнюю 21 игру, «Кэпиталз» вряд ли смогут поддерживать такой стремительный темп. Оставшийся график, включающий 10 из 14 игр с командами, которые находятся в зоне плей-офф, также не идёт на пользу клубу», — написано в статье Вингана.