Генменеджер «Торонто»: Самсонов не разучился играть

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг объяснил, для чего российский голкипер Илья Самсонов отправлялся в АХЛ в нынешнем сезоне.

«Думаю, что он хороший вратарь. Он не разучился играть. Он переживал трудный период. Это не было похоже на то, что вы говорите: «Боже мой, его игра плоха». Можно сказать, что многое из этого было связано с психологией. Он слишком много думал. Ему не нужно было играть кучу матчей в АХЛ. Ему нужно было кое-что почистить технически — он может сделать это самостоятельно, а нам просто нужно было дать ему возможность выдохнуть», — приводит слова Треливинга The Athletic.

Напомним, Самсонов неудачно провёл первую половину сезона, из-за чего во время новогодних праздников даже был выставлен на драфт отказов и отправлялся в АХЛ, однако после позже вернулся в основной состав «Торонто».