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Игрок «Металлурга» махнул коньком перед лицом вратаря, Титов радовался за «Спартак». Фото

Игрок «Металлурга» махнул коньком перед лицом вратаря, Титов радовался за «Спартак». Фото
«Спартак» — «Металлург»
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21 марта в Москве на льду арены «Мегаспорт» в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Спартак» одержал победу над «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Алексея Жамнова. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Магнитки».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Спартак» установил рекорд посещаемости домашних матчей московских команд в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба красно-белых. Встречу с уральским клубом посетили 11 128 зрителей.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Спартаком» и «Металлургом» состоится 23 марта в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.

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