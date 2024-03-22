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Панарин повторил личный бомбардирский рекорд в НХЛ

Панарин повторил личный бомбардирский рекорд в НХЛ
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В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Перерыв
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Дебраск (Фредерик, Бразо) – 08:04     1:1 Панарин (Шнайдер, Лафреньер) – 27:58     1:2 Панарин – 39:25    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» две шайбы забросил российский нападающий Артемий Панарин.

Таким образом, Панарин набрал 96-е очко в 70-м матче в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ и повторил личный бомбардирский рекорд в лиге. В сезоне-2021/2022 Артемий набрал 96 очков в 75 матчах. В сезоне-2019/2020 он отметился 95 очками в 69 встречах.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин забил 256 голов и сделал 501 результативную передачу в 660 матчах.

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