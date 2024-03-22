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Нью-Йорк Рейнджерс – Бостон Брюинз 5:2, как сыграли, победил Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча НХЛ 22 марта

Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть лидирующий в НХЛ «Бостон»
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Сегодня, 22 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне завершилась со счётом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Дебраск (Фредерик, Бразо) – 08:04     1:1 Панарин (Шнайдер, Лафреньер) – 27:58     1:2 Панарин – 39:25     2:2 Бразо (Маршан, Боквист) – 43:17     2:3 Фокс (Густафссон, Зибанеджад) – 43:57     2:4 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 57:57     2:5 Панарин (Фокс) – 59:08    

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметился Адам Фокс (1+1), Мика Зибанеджад (1+1), а также хет-трик на счету российского форварда Артемия Панарина. Ассистами в этой встрече отличились Брэйден Шнайдер, Алекси Лафреньер, Эрик Густафссон, Винсент Трочек и Крис Крайдер. У хозяев забивали Джейк Дебраск и Джастин Бразо (1+1). Результативными передачами отметились Трент Фредерик, Брэд Маршан и Йеспер Боквист.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 71 матча «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции с 97 очками. «Рейнджерс» расположились на второй строчке той же конференции, набрав 96 очков в 70 играх.

Следующий матч «Бостон» проведёт в гостях с «Филадельфия Флайерз», а «Рейнджерс» сыграет домашний матч с «Флорида Пантерз».

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