Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин впервые за карьеру в НХЛ провёл сезон с 40+ голами в регулярном чемпионате

Артемий Панарин впервые за карьеру в НХЛ провёл сезон с 40+ голами в регулярном чемпионате
Артемий Панарин
Комментарии

Сегодня, 22 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне завершилась со счётом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметился Адам Фокс (1+1), Мика Зибанеджад (1+1), а также хет-трик на счету российского форварда Артемия Панарина. Второй гол в матче позволил российскому нападающему впервые за его карьеру в НХЛ разменять рубеж в 40 голов в одном регулярном чемпионате.

До нынешнего сезона личным снайперским рекордом Артемия являлись 32 заброшенные шайбы в 69 матчах в сезоне-2019/2020. Сейчас же на его счету уже 41 точный бросок в 70 сыгранных матчах.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть лидирующий в НХЛ «Бостон»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android