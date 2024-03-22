Артемий Панарин впервые за карьеру в НХЛ провёл сезон с 40+ голами в регулярном чемпионате

Сегодня, 22 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне завершилась со счётом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметился Адам Фокс (1+1), Мика Зибанеджад (1+1), а также хет-трик на счету российского форварда Артемия Панарина. Второй гол в матче позволил российскому нападающему впервые за его карьеру в НХЛ разменять рубеж в 40 голов в одном регулярном чемпионате.

До нынешнего сезона личным снайперским рекордом Артемия являлись 32 заброшенные шайбы в 69 матчах в сезоне-2019/2020. Сейчас же на его счету уже 41 точный бросок в 70 сыгранных матчах.