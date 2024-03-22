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Василевский подарил клюшку болельщикам «Салавата Юлаева» после матча «Тампы»

Василевский подарил клюшку болельщикам «Салавата Юлаева» после матча «Тампы»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

После игры российский вратарь «молний» Андрей Василевский подарил клюшку болельщикам «Салавата Юлаева», которые присутствовали на игре в Сан-Хосе.

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Напомним, Василевский — воспитанник уфимского хоккея. За клуб МХЛ «Толпар» голкипер провёл три сезона, за «Салават Юлаев» — два сезона.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает шестое место на Востоке, набрав 82 очка в 69 встречах. В следующем матче «Тампа» встретится с «Лос-Анджелесом». Игра состоится 24 марта на стадионе «Крипто.ком-Арена» и начнётся в 5:30 мск.

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