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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 22 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 22 марта
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Сегодня, 22 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут четвёртые встречи в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроется матчем в Челябинске, где местный «Трактор» при счёте в серии 3-0 в свою пользу примет московское «Динамо». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. При победе хозяев «Трактор» станет первым полуфиналистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Ярославле «Локомотив» примет «Авангард». В серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 железнодорожники ведут со счётом 2-1. После отставки главного тренера «ястребов» Михаила Кравца омский клуб одержал победу в третьем матче со счётом 2:1 ОТ. Сегодняшняя встреча начнётся в 19:30 мск. Следующие матчи в данной серии будут сыграны 24 и, при необходимости, 26 и 28 марта.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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