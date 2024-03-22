Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 22 марта

Сегодня, 22 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут четвёртые встречи в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроется матчем в Челябинске, где местный «Трактор» при счёте в серии 3-0 в свою пользу примет московское «Динамо». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. При победе хозяев «Трактор» станет первым полуфиналистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

В Ярославле «Локомотив» примет «Авангард». В серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 железнодорожники ведут со счётом 2-1. После отставки главного тренера «ястребов» Михаила Кравца омский клуб одержал победу в третьем матче со счётом 2:1 ОТ. Сегодняшняя встреча начнётся в 19:30 мск. Следующие матчи в данной серии будут сыграны 24 и, при необходимости, 26 и 28 марта.