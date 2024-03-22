Олимпийский чемпион Давыдов: у СКА есть оправдание 0-3 в серии — травма Никишина

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал серию 1/4 финала Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом» (0-3).

«СКА на первом этапе без больших проблем прошёл «Торпедо». Мне показалось, была надежда, что и «Автомобилист» удастся перебегать. Но Екатеринбург играет осторожно и тягуче, это совсем не «Торпедо».

У Петербурга есть оправдание его 0-3 [в серии] — травма лучшего защитника КХЛ Никишина. Это не только защитник, который проводил на льду под 25 минут за матч и вёл игру большинства и равных составов, но и капитан команды, лидер. Без такого игрока, как Никишин, СКА многое теряет», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.