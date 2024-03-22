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Кучеров занял 4-е место в НХЛ по скорости достижения 120 очков среди крайних форвардов

Кучеров занял 4-е место в НХЛ по скорости достижения 120 очков среди крайних форвардов
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи. Таким образом, форвард набрал своё 122-е (41+81) очко за 68 матчей нынешнего сезона.

Как сообщает аккаунт StatsCentre в социальной сети Х (ранее Twitter), Никита Кучеров занял четвёртое место в НХЛ по скорости достижения 120 очков среди крайних форвардов. Он сравнялся с Ги Лефлëром, которых также набирал 120+ очков за 68 встреч. На третьем месте — Яри Курри (66), на втором — Майк Босси (64). Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (63).

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