Артюхин: «Автомобилист» выдаёт суперсерию со СКА, это сенсация

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин прокомментировал серию 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между армейским клубом и «Автомобилистом». Клуб из Екатеринбурга ведёт в противостоянии со счётом 3-0.

«Автомобилист» выдаёт суперсерию. Вот в этой серии сенсация. Я думал, что «Автомобилист» будет несложным соперником. Это мягкая, тяжёлая команда. Была. Сейчас они показывают такой хоккей, лично я удивлён. Мобильность, скорость, движение. По движению СКА должен был переигрывать. Армейцы не могут забить, есть погрешности в обороне — и матчи проигрываются. Да, есть травмы, но беспорядок в обороне продолжается с начала сезона. «Автомобилисту» надо отдать должное. Ребята молодцы, показывают тот хоккей, который от них никто не ожидал», — цитирует Артюхина сайт КХЛ.

Единственный камбэк с 0-3 в Кубке Гагарина случился в сезоне-2014/2015. Тогда СКА проиграл три первых матча полуфинальной серии с ЦСКА, а затем выиграл четыре раза подряд. В итоге в финале армейский клуб победил «Ак Барс» (4-1) и завоевал Кубок Гагарина. Главным тренером СКА был Вячеслав Быков.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.