Хоккейный агент назвал причину, по которой «Динамо» уступает 0-3 в серии с «Трактором»

Хоккейный агент Александр Черных назвал причину, по которой «Динамо» уступает 0-3 в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Трактором».

«Все специалисты говорят, что по игре «Динамо» не уступает сопернику. А вот что касается вратарской позиции, то здесь у москвичей есть проблемы. Возможно, поэтому на сегодняшний день мы видим такой неутешительный для динамовцев счёт в серии с «Трактором», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Четвёртый матч серии пройдёт в Челябинске сегодня, 22 марта. Встреча начнётся в 17:00 мск. Напомним, лишь один раз в истории КХЛ команде удавалось выиграть серию со счёта 0-3. Это произошло в сезоне-2014/2015, когда СКА обыграл ЦСКА, проигрывая 0-3 в серии.