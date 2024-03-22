Агент Радулова и других игроков «Ак Барса» рассказал, когда начнутся переговоры с клубом

Хоккейный агент Александр Черных рассказал о переговорах хоккеистов Александра Радулова, Тимура Билялова, Семёна Кошелева и Артёма Лукоянова с «Ак Барсом» о новых контрактах.

«Ждём, когда в «Ак Барсе» объявят тренерский штаб команды на следующий сезон, и уже тогда будем обсуждать вопрос с руководством, включая финансовую составляющую. Все эти хоккеисты выходят на рынок неограниченно свободных агентов. Конечно, мы будем разговаривать с Казанью, у нас хорошие отношения с клубом, в «Ак Барсе» создают все условия для игроков», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.