Сегодня, 22 марта, российский специалист Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса». Нынешнее соглашение Билялетдинова с клубом действует до 30 апреля 2024 года.

Команду к новому сезону будет готовить новый специалист. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто должен стать новым главным тренером «Ак Барса»?»

Зинэтула Хайдярович — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018). Пятикратный чемпион России как тренер. Специалист вернулся к работе с казанским клубом в конце декабря 2022 года. С ним команда дошла до финала Кубка Гагарина — 2023, где уступила ЦСКА.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» проиграл 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.