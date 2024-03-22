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Кудашов: игра вратарей «Динамо»? Хочу похвалить вратаря «Трактора»

Кудашов: игра вратарей «Динамо»? Хочу похвалить вратаря «Трактора»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после завершения серии с челябинским «Трактором» прокомментировал игру вратарей обеих команд.

«Осталось ли разочарование, что у «Трактора» 41 блок, а у «Динамо» – восемь? Это основная причина. Особенно в первых играх, из-за чего мы проиграли.

Игра вратарей «Динамо» по итогам этой серии? Я хочу похвалить вратаря «Трактора». У наших не пошла серия? Да», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 22 марта, московский клуб уступил челябинскому «Трактору» со счётом 4:5. В первом периоде, после третьей пропущенной шайбы, главный тренер «Динамо» принял решение заменить вратаря Максима Моторыгина на Илью Коновалова, но это не спасло игру. Бело-голубые завершили свой кубковый путь, проиграв 0-4. в серии.

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