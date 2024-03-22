Кудашов поблагодарил и назвал 2 лидеров «Динамо», которые играли в плей-офф с переломами

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об итогах серии с челябинским «Трактором», которую его команда проиграла всухую со счётом 0-4.

«В первую очередь хочу поздравить команду «Трактор» и их болельщиков с проходом дальше. Самоотверженность и самоотдача игроков челябинской команды позволила им выиграть эту серию. Также хочу поблагодарить и наших игроков за самоотдачу, которую они в течение сезона демонстрировали.

Наверное, хочу выделить двоих игроков – это Седрика Пакетта и Никиту Гусева – которых я хочу поблагодарить отдельно. Один со сломанной ногой играл, другой – с другим переломом. Они тоже проявили мужество. Этого нам, может быть, и не хватило», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 22 марта, бело-голубые проиграли «Трактору» со счётом 4:5. Таким образом, «Динамо» завершило сезон, а челябинский клуб прошёл в полуфинал плей-офф КХЛ.