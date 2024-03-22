Звягин: по картинке это была лучшая игра «Авангарда» в серии с «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал четвёртую игру в четвертьфинальной серии с «Локомотивом» (1:3).

«Соперника с победой. По картинке, мне кажется, это была наша лучшая игра в этой серии. Больше держали шайбу, где-то даже передерживали. Показалось, что те моменты, которые возникали у соперника, они возникали больше вследствие наших технических ошибок. Ну и, конечно, нужно больше бросать. Поднять результативность, конечно, можно. Голевых моментов мы создали больше, чем на один гол. Во втором периоде много возможностей упустили, а перед третьим периодом уже просили большей нацеленности на бросок, и этот отрезок был, наверное, лучшим.

Да, красоты против этой команды… Если у кого-то были иллюзии, что будет что-то просто и легко против команды Игоря Никитина, то все поняли, что легко ничего не дастся. Команда «Локомотив» очень организованная. Я бы не сказал, что мы хотим играть в простой хоккей, но есть моменты, когда нужно это делать, чтобы выиграть матч», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сегодня «Авангард» проиграл «Локомотиву» и теперь уступает в серии со счётом 1-3.