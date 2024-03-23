«Ему нужно было начать всё сначала». Спенсер Карбери — о Кузнецове

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о бывшем игроке столичной команды Евгении Кузнецове, который в составе своей новой команды «Каролина Харрикейнз» сыграет против «Вашингтона» этой ночью.

«Я рад за него и за то, что он снова встал на ноги. Думаю, это была его главная цель.

Всем бы хотелось, чтобы это был сказочный финал, когда Кузнецов, отыграв столько лет за «Кэпиталз», завершил бы карьеру именно здесь. Иногда получается совсем не так.

Для него не как хоккеиста, а как человека нужно было начать всё сначала, сменить обстановку. Я рад за него», — приводит слова Спенсера Карбери издание The Hockey News.

Ранее генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл заявил, что смена обстановки пошла Кузнецову на пользу.