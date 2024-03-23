Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в истории до 48 шайб

В эти минуты в столице США Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз». Капитан «Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин на 34-й минуте матча забросил свою 24-ю шайбу в текущем сезоне, установив счёт 2:2. В этот момент его команда была в численном большинстве.
Этот гол стал для Овечкина 846-м в карьере в регулярных сезонах НХЛ. Тем самым российский форвард сократил отставание от рекордного показателя Уэйна Гретцки, забросившего в течение карьеры 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, до 48 голов.
«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка при двух матчах в запасе. Идущая на востоке третьей «Каролина» удерживает пятиматчевую победную серию.
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