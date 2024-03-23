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Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в истории до 48 шайб

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в истории до 48 шайб
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В эти минуты в столице США Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз». Капитан «Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин на 34-й минуте матча забросил свою 24-ю шайбу в текущем сезоне, установив счёт 2:2. В этот момент его команда была в численном большинстве.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Гюнцель, Славин) – 06:53     1:1 Милано (Макмайкл) – 12:45 (pp)     1:2 Славин (Котканиеми, Ноэсен) – 19:12     2:2 Овечкин (Строум, Мирошниченко) – 33:59 (pp)     3:2 Милано (Строум) – 34:40     3:3 Ахо (Гюнцель, Джарвис) – 35:23     3:4 Шей (Нечас) – 39:54    

Этот гол стал для Овечкина 846-м в карьере в регулярных сезонах НХЛ. Тем самым российский форвард сократил отставание от рекордного показателя Уэйна Гретцки, забросившего в течение карьеры 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, до 48 голов.

«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка при двух матчах в запасе. Идущая на востоке третьей «Каролина» удерживает пятиматчевую победную серию.

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