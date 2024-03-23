Овечкин опрокинул Кузнецова на шестой секунде матча между «Вашингтоном» и «Каролиной»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 5:5.
На шестой секунде первого периода форвард «столичных» Александр Овечкин опрокинул нападающего «Харрикейнз» Евгения Кузнецова. Это первая игра для Кузнецова против бывшей команды.
Напомним, Кузнецов отправился в «Харрикейнз» в результате сделки с «Вашингтон Кэпиталз». В результате обмена «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова.
Всего в сезоне-2023/24 НХЛ форвард провёл 51 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач. Общий показатель полезности российского нападающего равняется «-8».
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