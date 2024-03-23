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Овечкин опрокинул Кузнецова на шестой секунде матча между «Вашингтоном» и «Каролиной»

Овечкин опрокинул Кузнецова на шестой секунде матча между «Вашингтоном» и «Каролиной»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 5:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 6
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Гюнцель, Славин) – 06:53     1:1 Милано (Макмайкл) – 12:45 (pp)     1:2 Славин (Котканиеми, Ноэсен) – 19:12     2:2 Овечкин (Строум, Мирошниченко) – 33:59 (pp)     3:2 Милано (Строум) – 34:40     3:3 Ахо (Гюнцель, Джарвис) – 35:23     3:4 Шей (Нечас) – 39:54     4:4 Карлсон (Лапьер, Овечкин) – 43:45 (pp)     5:4 Милано (Сандин, Строум) – 48:19     5:5 Джарвис (Гюнцель, Свечников) – 49:35 (pp)     6:5 Макмайкл (ван Римсдайк, Мирошниченко) – 53:53     6:6 Ахо (Нечас, Бёрнс) – 57:39     7:6 Строум – 65:00    

На шестой секунде первого периода форвард «столичных» Александр Овечкин опрокинул нападающего «Харрикейнз» Евгения Кузнецова. Это первая игра для Кузнецова против бывшей команды.

ВИДЕО

Напомним, Кузнецов отправился в «Харрикейнз» в результате сделки с «Вашингтон Кэпиталз». В результате обмена «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова.

Всего в сезоне-2023/24 НХЛ форвард провёл 51 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач. Общий показатель полезности российского нападающего равняется «-8».

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