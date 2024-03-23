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Александр Овечкин поразил ворота 175-го голкипера НХЛ. Больше — лишь у Ягра и Марло

Александр Овечкин поразил ворота 175-го голкипера НХЛ. Больше — лишь у Ягра и Марло
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев (7:6 Б).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Сандин, Дженсен) – 14:59     0:2 Овечкин (Пасиоретти, Уилсон) – 25:58 (pp)     0:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 29:16 (pp)     1:3 Руни (Пахал, Коронато) – 30:41     1:4 Лапьер (Милано) – 34:22     2:4 Уигар (Баклунд) – 47:13     2:5 Уилсон (Маленстин, Дженсен) – 57:31    

Заброшенной шайбой в составе хозяев отличился российский нападающий и капитан Александр Овечкин, также записавший в свой актив результативную передачу. Александр поразил ворота Петра Кочеткова. Российский вратарь стал 175-м голкипером в НХЛ, которому забил Овечкин.

Овечкин занимает третье место по этому показателю. Второе место занимает Патрик Марло (177), первое — Яромир Ягр (178).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых забил 22 гола и сделал 32 результативные передачи.

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