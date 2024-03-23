Александр Овечкин поразил ворота 175-го голкипера НХЛ. Больше — лишь у Ягра и Марло
Поделиться
Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев (7:6 Б).
НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Сандин, Дженсен) – 14:59 0:2 Овечкин (Пасиоретти, Уилсон) – 25:58 (pp) 0:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 29:16 (pp) 1:3 Руни (Пахал, Коронато) – 30:41 1:4 Лапьер (Милано) – 34:22 2:4 Уигар (Баклунд) – 47:13 2:5 Уилсон (Маленстин, Дженсен) – 57:31
Заброшенной шайбой в составе хозяев отличился российский нападающий и капитан Александр Овечкин, также записавший в свой актив результативную передачу. Александр поразил ворота Петра Кочеткова. Российский вратарь стал 175-м голкипером в НХЛ, которому забил Овечкин.
Овечкин занимает третье место по этому показателю. Второе место занимает Патрик Марло (177), первое — Яромир Ягр (178).
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых забил 22 гола и сделал 32 результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 марта 2024
-
05:53
-
05:53
-
05:44
-
05:37
-
05:36
-
05:16
-
05:12
-
04:44
-
04:10
-
03:59
-
03:40
-
02:11
-
00:57
-
00:40
-
00:20
-
00:08
- 22 марта 2024
-
23:40
-
23:28
-
23:19
-
23:02
-
22:55
-
22:47
-
22:41
-
22:27
-
22:04
-
21:51
-
21:47
-
21:26
-
21:18
-
21:09
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:54