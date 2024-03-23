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Александр Овечкин поразил ворота 175-го голкипера НХЛ. Больше — лишь у Ягра и Марло

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев (7:6 Б).

Заброшенной шайбой в составе хозяев отличился российский нападающий и капитан Александр Овечкин, также записавший в свой актив результативную передачу. Александр поразил ворота Петра Кочеткова. Российский вратарь стал 175-м голкипером в НХЛ, которому забил Овечкин.

Овечкин занимает третье место по этому показателю. Второе место занимает Патрик Марло (177), первое — Яромир Ягр (178).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых забил 22 гола и сделал 32 результативные передачи.