В «Вашингтоне» подготовили видео к возвращению Кузнецова на стадион команды

В эти минуты в столице США Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз». По итогам двух периодов счёт в матче в пользу «Каролины» (4:3).

«Вашингтон» подготовил видео к возвращению российского нападающего Евгения Кузнецова на домашнюю арену «столичных».

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Напомним, Кузнецов отправился в «Харрикейнз» в результате сделки с «Вашингтон Кэпиталз». В результате обмена «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова.

Всего в сезоне-2023/24 НХЛ форвард провёл 51 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач. Общий показатель полезности российского нападающего равняется «-8».