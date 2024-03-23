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В «Вашингтоне» подготовили видео к возвращению Кузнецова на стадион команды

В «Вашингтоне» подготовили видео к возвращению Кузнецова на стадион команды
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В эти минуты в столице США Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз». По итогам двух периодов счёт в матче в пользу «Каролины» (4:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Гюнцель, Славин) – 06:53     1:1 Милано (Макмайкл) – 12:45 (pp)     1:2 Славин (Котканиеми, Ноэсен) – 19:12     2:2 Овечкин (Строум, Мирошниченко) – 33:59 (pp)     3:2 Милано (Строум) – 34:40     3:3 Ахо (Гюнцель, Джарвис) – 35:23     3:4 Шей (Нечас) – 39:54    

«Вашингтон» подготовил видео к возвращению российского нападающего Евгения Кузнецова на домашнюю арену «столичных».

ВИДЕО

Напомним, Кузнецов отправился в «Харрикейнз» в результате сделки с «Вашингтон Кэпиталз». В результате обмена «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова.

Всего в сезоне-2023/24 НХЛ форвард провёл 51 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач. Общий показатель полезности российского нападающего равняется «-8».

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