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«У них всё будет хорошо». Кузнецов — о «Вашингтоне»

«У них всё будет хорошо». Кузнецов — о «Вашингтоне»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов поделился эмоциями от первого возвращения на арену «Вашингтона» после своего обмена из «Кэпиталз» в стан «ураганов» в начале марта. В сегодняшнем матче «Кэпс» обыграли команду из Роли со счётом 7:6 (Б).

«Это было особенно. Да, это особенно. Оба раза — первый в Роли, когда та публика приветствовала меня, и сейчас, когда мне аплодировала эта. Это целый мир для игрока. Атмосфера была потрясающей. Я провёл здесь много лет, так что сегодня я был счастлив.

Это невероятно. Спасибо за всё. Это были удивительные 11 лет. Приятно вернуться сюда и играть в хоккей. Я желаю им всего наилучшего. У них очень хорошая команда, и у них всё будет хорошо», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

Напомним, в сегодняшнем матче Кузнецов не отметился результативными действиями. Всего на счету 31-летнего российского форварда девять матчей за новый клуб, в которых он набрал 5 (2+3) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 6
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Гюнцель, Славин) – 06:53     1:1 Милано (Макмайкл) – 12:45 (pp)     1:2 Славин (Котканиеми, Ноэсен) – 19:12     2:2 Овечкин (Строум, Мирошниченко) – 33:59 (pp)     3:2 Милано (Строум) – 34:40     3:3 Ахо (Гюнцель) – 35:23     3:4 Шей (Нечас) – 39:54     4:4 Карлсон (Лапьер, Овечкин) – 43:45 (pp)     5:4 Милано (Сандин, Строум) – 48:19     5:5 Джарвис (Гюнцель, Свечников) – 49:35 (pp)     6:5 Макмайкл (ван Римсдайк, Мирошниченко) – 53:53     6:6 Ахо (Нечас, Бёрнс) – 57:39     7:6 Строум – 65:00    
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