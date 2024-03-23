«У них всё будет хорошо». Кузнецов — о «Вашингтоне»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов поделился эмоциями от первого возвращения на арену «Вашингтона» после своего обмена из «Кэпиталз» в стан «ураганов» в начале марта. В сегодняшнем матче «Кэпс» обыграли команду из Роли со счётом 7:6 (Б).
«Это было особенно. Да, это особенно. Оба раза — первый в Роли, когда та публика приветствовала меня, и сейчас, когда мне аплодировала эта. Это целый мир для игрока. Атмосфера была потрясающей. Я провёл здесь много лет, так что сегодня я был счастлив.
Это невероятно. Спасибо за всё. Это были удивительные 11 лет. Приятно вернуться сюда и играть в хоккей. Я желаю им всего наилучшего. У них очень хорошая команда, и у них всё будет хорошо», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.
Напомним, в сегодняшнем матче Кузнецов не отметился результативными действиями. Всего на счету 31-летнего российского форварда девять матчей за новый клуб, в которых он набрал 5 (2+3) очков.
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