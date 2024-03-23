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Стало известно, какое наказание получил Уилсон за удар клюшкой в лицо форварда «Торонто»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) вынесла наказание для нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона за удар клюшкой в лицо форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Ноа Грегора в матче между командами, который прошёл 21 марта и завершился уверенной победой канадского коллектива (7:3).

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Как сообщает официальный сайт НХЛ, Уилсон будет дисквалифицирован на шесть матчей.

При этом свой первый из этих шести матчей канадец уже пропустил, не приняв участие в сегодняшней встрече с «Каролиной Харрикейнз» (7:6 Б).

В нынешнем сезоне Уилсон сыграл 66 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 32 очка.

«Вашингтон» имеет 77 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.