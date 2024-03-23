Джейк Гюнцель прокомментировал овации в Вашингтоне в честь Кузнецова

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джейк Гюнцель высказался про овации в Вашингтоне в честь российского форварда Евгения Кузнецова, который провёл матч в столице США впервые с момента перехода в стан «ураганов».

«Это нечто особенное — видеть, что он сделал для этого города. Он, очевидно, был игроком высокого класса, так что действительно здорово видеть, когда фанаты вот так поддерживают его», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 7:6.