Чемпион России: с такой игрой «Трактору» по силам решать самые серьёзные задачи

Трёхкратный чемпион России по хоккею Игорь Бахмутов оценил победу челябинского «Трактора» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (4-0).

«Счёт обескураживающий. „Трактор“ выглядел очень органично во всех линиях: вратарь, оборона, а в атаке ребята себя проявили просто великолепно. Челябинцы провели серию на высочайшем уровне, все четыре звена. У „Динамо“ работали только первая пятёрка и большинство, которое было на протяжении всего сезона. С такой игрой „Трактору“ по силам решать самые серьёзные задачи», — сказал Бахмутов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, вчера, 22 марта, в Челябинске завершился матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Трактором» и московским «Динамо». Со счётом 5:4 победу одержала команда хозяев. Челябинский клуб стал первой командой, которая вышла в полуфинал текущего розыгрыша Кубка Гагарина.