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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (6:1).

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин отметился в матче заброшенной шайбой. Таким образом, форвард забросил 26-ю шайбу в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина стало 50 (26+24) очков в 46 встречах. До повторения личного рекорда по очкам (52 в сезоне-2021/2022) осталось набрать два балла.

«Колорадо» одержал восьмую победу подряд, набрал 95 очков и делит с «Даллас Старз» первое место в таблице Центрального дивизиона. В следующем матче «лавины» встретятся с «Питтсбург Пингвинз» 24 марта.