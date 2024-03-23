«Истинное удовольствие от игры «Автомобилиста». Плющев назвал причины 3-го поражения СКА

Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев назвал причины поражения СКА в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (1:2 ОТ, 0-3).

«Я не думаю, что со СКА происходит что-то сверхъестественное. Санкт-петербуржцы, я так понимаю, выполняли те установки, которые им дал тренерский штаб. Просто-напросто «Автомобилист» показал очень грамотную игру. Они, скорее всего, достаточно внимательно изучили манеру игры СКА, и то противоядие, которое они противопоставили армейцам, принесло им успех. Играли они очень дисциплинированно, аккуратно, грамотно, солидно.

Игра смотрелась. Я получил истинное удовольствие от игры «Автомобилиста». Потому что я редко видел такую грамотную игру — а главное, такую терпеливую игру. Натиск у СКА был очень серьёзный на протяжении всего матча, но «Автомобилист» терпел, спокойно ждал своих моментов. И свои моменты использовал — причём очень здорово, в игровой манере, не нахлёстом, не навалом. Поэтому хочется поздравить с этой игрой, а тренерам пожелать удачи в будущем. Потому что действительно игра смотрелась. Люди играли в хоккей — а не бегали в хоккей», — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.