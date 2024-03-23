Финский тренер о погоне Овечкина за Гретцки: думаю, игроки «Вашингтона» злятся, но молчат

Финский тренер и эксперт Исмо Лехконен заявил, что погоня российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ вредит игре столичного клуба.

«Я думаю, что это проблема «Вашингтона». Они слишком сосредоточены на его достижениях, что их во многом связывает. У них возрастная команда, и они должны попытаться выиграть Кубок Стэнли ещё раз.

Если бы я был партнёром Овечкина, я бы сказал, чёрт с ним. Это неправильно, и я думаю, что некоторые игроки «Кэпиталз» очень злятся, но ничего не говорят», — приводит слова Лехконена Pravda.sk.

Напомним, Александр Овечкин на 34-й минуте матча с «Каролиной Харрикейнз» (7:6 Б) забросил свою 24-ю шайбу в текущем сезоне. Этот гол стал для Овечкина 846-м в карьере в регулярных сезонах НХЛ. Тем самым российский форвард сократил отставание от рекордного показателя Уэйна Гретцки, забросившего в течение карьеры 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, до 48 голов.