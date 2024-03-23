Защитник «Трактора»: в Кубке Гагарина — 2024 никто не удивляет

Защитник «Трактора» Илья Карпухин рассказал о победе в серии Кубка Гагарина — 2024 с московским «Динамо» (4-0) и заявил, что в плей-офф нет неожиданных результатов.

«Каждый матч – это новая жизнь. То, что было до этого, уже история. Силы всегда находятся, потому что мы знаем, чего мы хотим, куда мы идём. Болельщики нас гонят, поддерживают. Нас это заряжает. Сумасшедшая поддержка.

Были драки с Уфой, но посмотрите: каждый матч с «Динамо» – с разницей в одну шайбу. Столько блокированных бросков, столько сил отдано, столько выигранной борьбы, единоборств. Это очень тяжёлый соперник. Мы рады, что победили и прошли дальше.

Слежу за другими парами, кто-то удивляет? Я смотрю, какой счёт. Содержание игры не смотрю. Удивлять – никто не удивляет, это хоккей», — сказал Карпухин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, вчера, 22 марта, в Челябинске завершился матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Трактором» и московским «Динамо». Со счётом 5:4 победу одержала команда хозяев. Челябинский клуб стал первой командой, которая вышла в полуфинал текущего розыгрыша Кубка Гагарина.