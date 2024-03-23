Встреча Кубка Гагарина «Металлург» — «Спартак» 25 марта перенесена

Сегодня Континентальная хоккейная лига сообщила, что четвёртый матч серии второй стадии Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург» не состоится 23 марта 2024 года и будет перенесён на другую дату.

Пресс-служба «Металлурга» сообщила, что и пятая встреча между командами, которая должна была пройти в Магнитогорске 25 марта, также перенесена. Новая дата встречи будет сообщена дополнительно.

Сегодня, 23 марта, состоится игра «Автомобилист» — СКА. При этом завтрашний матч «Авангарда» и «Локомотива» перенесён.

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 90 человек.