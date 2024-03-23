Зарипов — об Олимпиаде: сказать «я не поеду» язык ни у одного спортсмена не повернётся

Экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов высказался на тему, стоит ли ехать российским спортсменам на Олимпийские игры — 2024.

«Спортивная жизнь короткая. Мы, спортсмены, проделываем совсем непростой путь в подготовке к важному турниру. Ребята, придя в спорт, готовятся побеждать. Тренеры посвящают им всю свою жизнь, руководители, родители. И когда появляется шанс у спортсмена попасть на Олимпиаду и проверить себя, свою подготовку, дух, силы, всё накопленное. Почему, зачем он вообще пришёл в спорт? Ему предоставляется такой шанс, и сказать „я не поеду“, мне кажется, язык ни у одного спортсмена не повернётся. Каждый спортсмен должен принимать решение сам. Окончательное решение должно оставаться за ним», – сказал Зарипов в интервью «БИЗНЕС Online».

Отметим, что ранее глава МОК Томас Бах заявил, что восстановить отношения с Россией можно только в том случае, если ОКР будет соблюдать правила. Он также призвал спортсменов стран бойкотировать Игры дружбы, которые пройдут в Казани в июне 2024 года.