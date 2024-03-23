Форвард «Динамо» Уил: проигрывать — отстой, но в сезоне мы проделали хорошую работу

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о поражении от «Трактора» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0-4.

«После заключительного матча серии я чувствую то же самое, что и после предыдущих игр. Они все оказались похожи друг на друга. Я считаю, что мы провели хорошую серию. Но иногда бывает так, что ты, кажется, делаешь всё правильно, а у тебя не получается выиграть. В хоккее такое случается.

Проигрывать – всегда отстой. Но в этом сезоне мы проделали хорошую работу, у нас была отличная команда. Если в клубе не будут паниковать и станут придерживаться такого же курса, на следующий год мы сможем продолжить строить то, что начали в этом сезоне», — цитирует Уила «РБ Спорт».

Бело-голубые проиграли челябинскому «Трактору» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счётом 0-4 и выбыли из борьбы за главный трофей лиги. Московское «Динамо» не может пройти дальше второго раунда плей-офф КХЛ уже 11 лет подряд.