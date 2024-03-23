Ротенберг прокомментировал первую победу СКА в серии с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о первой победе своей команды в четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (5:2, 1-3).

«Глотов? Команда победила. Командная работа, каждый игрок внёс свой вклад в победу. Соперник нанёс 11 бросков с пятака? Есть, что улучшить, в первую очередь нужно убрать удаления. Убрали ошибки визуальные, сейчас убираем удаления и будем играть ещё лучше.

Как удалось сохранить каменное спокойствие в концовке? Это же хоккей, игра – это праздник для каждого игрока и тренера, самоё любимое дело. Любовь к хоккею поднимает настроение, мы получаем удовольствие от игр и видим, что мы можем побеждать за счёт наших правильных командных действий. Но можем играть ещё лучше, спокойно готовимся к следующей игре. Насколько доволен игрой команды? Счёт на табло», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

СКА проигрывает в серии 1-3. Следующий матч соперников состоится в Санкт-Петербурге 25 марта.