Р. Ротенберг: «Автомобилист» и СКА сыграли — показали, что Россию ничем не запугать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом».

«Ребята молодцы, сыграли дружно, выполнили установку. Есть над чем работать, надо убирать удаления, много удаляемся. Есть, что улучшить. Готовимся к следующей игре. В такой тяжёлый день нам всем было непросто играть. Обе команды вышли, сыграли в хоккей, показали всем, что нас ничем не запугать. Россия – сильная держава. Работаем дальше, готовимся к следующей игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Сегодня в Екатеринбурге СКА одержал первую победу (5:2) в серии с «Автомобилистом» и сократил отставание в серии — 1-3.

Напомним, другие матчи четвертьфинальных серий между «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом», а также «Авангардом» и «Локомотивом», были перенесены из-за трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».