Тренер «Автомобилиста» Н. Заварухин: сделали всё, чтобы ребята погрузились в хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, что тренерский штаб сделал всё возможное, чтобы настроить команду на игру после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Насколько тяжело играть в таких ситуациях? Я не играю, я руковожу командой, такие вопросы надо задавать ребятам. Я со своей стороны и тренерский штаб делали всё для того, чтобы парни были в той же ситуации, что и до этого, чтобы погрузились в хоккей, были эмоции в хоккее, хотя это непросто.

Поднимался ли вопрос об отмене матча? Это вопрос к КХЛ, она проводит соревнования. Когда был ковид, ограничения, КХЛ как организатор регулировала эти вопросы, мы здесь исполнители. Со мной никто вопрос не обсуждал, это решается на более высоком уровне. Повторюсь: это Континентальная хоккейная лига определяет, когда нам играть, когда нам не играть и где играть», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов

Сегодня в Екатеринбурге «Автомобилист» проиграл СКА в четвёртом матче второго раунда Кубка Гагарина со счётом 2:5. Счёт в серии 3-1 в пользу команды Заварухина.

Напомним, сегодня стало известно, что в связи с трагедией в Подмосковье, матчи других четвертьфинальных серий между «Спартаком» и «Металлургом», а также «Авангардом» и «Локомотивом» перенесены на 26 марта.